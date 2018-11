. A nulla sembra essere servito l'esonero del portoghese Jardim, rimpiazzato da unche ha scelto forse la piazza e il momento più difficili in assoluto per dare avvio alla propria carriera da allenatore. A rincarare la dose, poche ore fa, la notizia del fermo imposto al proprietario del club,, reo - si legge - di aver influenzato i giudici in una causa legale in cui era coinvolto. Un periodo terribile dentro e fuori dal campo che somma danni e beffe e che non sembra prossimo alla fine.- Lo 0-4 a domicilio di ieri sera nella sfida europea contro il Bruges ha rappresentato il punto più basso toccato dal club del Principato in questa stagione e nella sua storia recente.. Nonostante il secondo posto dello scorso anno, i biancorossi non sembrano aver ammortizzato del tutto gli addii dei trascinatori di quell'annata gloriosa. Le partenze nelle ultime stagioni di giocatori come(lontano fratello di quello ammirabile oggi) hanno portato nelle casse dei biancorossi centinaia di milioni di euro, ma al tempo stesso hanno costretto il club ad una rifondazione tecnico-tattica quasi totale.- Pur avendo perso pedine fondamentali la squadra monegasca è tutt'altro che priva di giovani talenti e interessanti prospetti. Basti pensare al russo, arrivato in estate dopo l'ottimo mondiale disputato con la propria nazionale e che, mettendo da parte i corteggiamenti di Juventus e Chelsea.Il 21enne belga - da tempo nei radar di molti top club europei -. Se la riscossa sul campo tardasse ad arrivare, al Monaco servirà più di uno sforzo per blindarli nelle prossime finestre di mercato.- Un futuro che non promette molto di buono anche per la piccola colonia italiana di stanza nel Principato.. Sette presenze in campionato quest'anno per il primo e solamente tre per il secondo (frenato anche dagli infortuni), con un gol messo a segno contro il Bordeaux.. A gennaio molti occhi saranno ben aperti.