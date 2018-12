Youri Djorkaeff, ex trequartista dell'Inter, parla a Dazn in vista della sfida contro la Juve, tornando sullo scontro Ronaldo-Iuliano: "Oggi magari in Italia ci sono ancora una, due, tre persone che dicono che non ci sia". Poi due parole sulla sfida di domani: "Se può farcela? Io dico di sì, perché anche se la Juve ha vinto tanto negli ultimi anni, sanno che solo l'Inter può fare questa lotta alla pari, dalla società alla squadra. Ci sono Roma, Napoli e Milan, ma la sola società che può davvero lottare coi bianconeri è quella nerazzurra".