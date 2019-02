Il Var non crea scompiglio solamente in Italia, ma anche in Spagna. Infatti dopo che è stato assegnato un rigore dubbio che ha permesso al Real Madrid di vincere il match di ieri sera contro il Levante, si è scatenata la bufera.



I maggiori quotidiani spagnoli urlano allo scandalo, la prima di AS titola: “Un Var di dubbi…”, sulla stessa linea c’è anche Marca che apre con “Di rigore e… Grazie”. Ancora più duro è El Mundo Deportivo che esordisce senza mezzi termini titolando “Escandaloso” aggiungendo poi in un articolo specifico: “Un rigore immaginario a Casemiro che il VAR non ha corretto, dà una vittoria ingiusta al Real prima del Clasico".



La vittoria di ieri sera ha permesso alla squadra di Solari di riportarsi a -2 dall’Atletico Madrid, in attesa del Clasico di mercoledì 9 marzo, quando al Bernabeu arriverà il Barcellona capolista.