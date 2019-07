La notizia non ci sorprende affatto anzi. I bianconeri hanno messo nel mirino da tempo il nostro super portiere, fin dai tempi di Marotta, se ricordate le sue dichiarazioni. Siamo purtroppo ormai abituati da anni ad assistere alla “spesa” che la Juventus fa ogni estate in tutti gli altri club di Serie A. Un anno compra il migliore del Napoli, l’anno dopo il migliore della Roma, l’anno dopo il migliore della Fiorentina e adesso potrebbe essere arrivato il momento del Milan. Non bisogna prendersela, ma semplicemente accettare la realtàQuindi purtroppo, se così sarà, dovremo accettare di vedere Gigio con la maglia bianconera e Buffon a fargli da chioccia.Fa sempre male vedere partire i propri idoli, ma sempre meglio a Parigi che a Torino. Purtroppo però non decide né il Milan né il diretto interessato.. Lui sarebbe rimasto e rimarrebbe tutta la carriera in rossonero.Ma purtroppo le cose non stanno più così. E Gigio dovrà partire. Magari proprio alla Juve. E quando lo vedremo parare ed esultare con quella maglia non dovremo mai dimenticare che il nostro vero Gigio è e sarà sempre quello di Doha. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com