Gianluigi Donnarumma non tornerà in Italia nonostante i rumors, almeno non nel breve periodo. Il portiere del Paris Saint-Germain ha concesso un'intervista a beIN Sports nella quale ha tracciato un bilancio della stagione e parlato del proprio futuro: "Sono molto soddisfatto. E' normale che la mia prima stagione sia stata un po' difficile. La seconda è andata molto meglio. Ho molti amici e mi sento bene a Parigi".



FUTURO - "Il mio futuro lo vedo chiaramente al PSG. Spero di regalare molti trofei e belle vittorie a questo club, che mi ha dato tanto e si è sempre fidato di me. Spero di ripagare questa fiducia. Sono veramente felice qui, mi sento come a casa".



CRITICHE - "Le critiche fanno parte del gioco. Ci sono abituato, ne ho ricevute talmente tante... Ho le spalle larghe per sopportarle, anche se a volte sono ingiuste. Non mi toccano e non mi fanno niente. A volte, sfortunatamente, ci sono momenti in cui non va bene niente. Ma la cosa più importante è rimanere se stessi, concentrati, solidi e non smettere di lavorare. Se dai il massimo ogni giorno, tutto torna alla normalità".