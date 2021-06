Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Non abbiamo ancora fatto niente, concentrati per fare bene nelle prossime partite. Siamo un bel gruppo, c'è allegria, siamo tutti bravi ragazzi e ci piac stare insieme. Restiamo concentrati. Mancini? Ci ha dato tanto e non era facile dopo quella grande delusione. La sua idea di gioco mi piace molto e aiuta anche in fase difensiva".