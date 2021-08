Dopo mesi e mesi di grandi silenzi in chiusura del suo contratto con il Milan, Gigio Donnarumma ha iniziato a prendere parola e ad esporsi in prima persona con più costanza dal momento del suo approdo al PSG in Francia. E intervistato da Canal+



L'APPRODP AL PSG - “Sono venuto a Parigi per giocare. Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg".



NAVAS - "La concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto. Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare".



CONCORRENZA - "La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c'è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c'è nessun problema"



NUMERO UNO AL MONDO - "Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci".