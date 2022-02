Il portiere del Paris Saint Germain, Gigio Donnarumma, ha parlato a Mediaset nel post partita della sfida vinta 1-0 contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League.



GRANDE VITTORIA - "Battere il Real Madrid è una cosa incredibile. È mancato soltanto il gol un po' prima del finale, ma ci ha pensato Mbappé e siamo tutti contentissimi. Da domani penseremo al campionato e poi vorremo vincere a Madrid perché sarà una grande partita anche lì".



BLASONE - "Noi ci sentiamo forti, sappiamo che dando il 100% possiamo battere tutti. Questa sera l'abbiamo confermato. Sono davvero molto contento di far parte d questo gruppo e di questa grandissima società".



MESSI - "Su Leo non ho niente da dire. Capita a tutti di sbagliare un rigore, ma sappiamo tutti chi è Messi. Abbiamo tanti campioni che possono sbloccare una partita, questa sera ci ha pensato Mbappé".



DUALISMO IN PORTA - "Diciamo che fino all'ultimo siamo sempre pronti sia io che Keylor. Il metodo del mister è avere tutti e due con una grande forma e sempre concentrati".