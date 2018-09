Il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un'intervista a Rai Sport. Tra i tanti argomenti toccati, l'allarme sullo scarso impiego dei giovani lanciato dal ct Mancini: "Ha ragione, bisogna avere più fiducia in noi giovani italiani. Serve mandarli in campo e poi dovremo essere bravi noi a dimostrare tutto. Serve coraggio nei tecnici, è vero, ma poi dobbiamo essere noi all'altezza sia in allenamento che in partita. Pronti per ogni opportunità. Bisogna avere gli allenatori con un filo più di coraggio verso noi giovani. Poi, lo ripeto ancora, dobbiamo essere bravi a noi a dimostrare tutto, a far vedere ai vari allenatori di A che sbagliano a non puntare sui ragazzi azzurri".



Sull'introduzione della musica negli allenamenti a Coverciano: "È una novità. In queste stagioni da professionista ho sempre sentito la musica solo in spogliatoio, quando ieri sono sceso in campo e c'erano le casse sono rimasto perplesso. Ho chiesto al preparatore dei portieri e mi ha detto che mister Mancini vuole trasmettere entusiasmo, per dare ritmo e farci divertire nell'allenamento. Senza prendersi troppo sul serio".



Sull'eredità di Buffon: "Spero di essere il numero uno, ma qui siamo tutti ottimi portieri e ci alleniamo al massimo. La scelta spetta al mister".



Sulla concorrenza con Reina al Milan: "Diciamo che ti da tantissimi stimoli extra. Nel club la sto vivendo ma non è un problema, la vivo in maniera tranquilla perché so che ci può dare moltissimo".