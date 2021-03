. Non sono mancati gli alibi, da leggere in tutti quegli infortuni che hanno portato la Juve sembra malconcia alla meta. Ma da quando c'è Ronaldo, anche con il vantaggio di un sorteggio sempre positivo, è come se tutta la Juve si fosse persa nella speranza che potesse bastare CR7. Non è stato così. E forse non sarà così nemmeno stavolta.- E ora ci risiamo: al Do Dragao la Juve ha deluso, però è almeno arrivata una nuova firma nella fase a eliminazione diretta, quella di Federico Chiesa, a tenere vivo il discorsoMa con la missione di dimostrare almeno una volta di non doversi ridurre a avere bisogno delle reti del fuoriclasse portoghese pur di riuscire ad avere la meglio del Porto.Anche perché uno contro tutti, può vincere una partita o due, non una competizione. E ogni volta che si è ritrovato a dover fare tutto da solo, costretto da una Juve non all'altezza a fargli credere di dover fare tutto da solo, poi è arrivata l'eliminazione. Anche contro delle piccole d'Europa, o delle squadre normali, sicuramente quelle che erano riuscite a rendere il sorteggio sulla carta il migliore possibile: Ajax con Allegri, Lione con Sarri, ora Porto con Pirlo. Che deve però cambiare il finale.