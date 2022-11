La proposta dell'Ashton United, che ha formalmente chiesto al Manchester City il prestito di Erling Haaland durante la pausa mondiali, non è passata inosservata. Ora si muove anche l'Atletico Zamora, club provinciale spagnolo, che, con un comunicato ricco di ironia, ha chiesto al Real Betis Balompié di cedere Borja Iglesias per 50 giorni. Nel comunicato si legge: "Vogliamo dimostrare il nostro appoggio al giocatore del Betis, Borja Iglesias Quintas, per la mancata convocazione al mondiale". Proseguendo, ecco la spavalda proposta: "Sollecitiamo formalmente la cessione del giocatore per i prossimi 50 giorni, considerando che questa cessione sarebbe prolifica per tutte e tre le parti". Il club di Zamora adduce tre ragioni per cui l'operazione sarebbe vantaggiosa, spiegando che "il giocatore potrebbe mantenersi competitivo, per arrivare in forma doppo la sosta, l'Atletico Zamora otterrebbe un giocatore di classe mondiale e il Real Betis si libererebbe del giocatore e dei suoi video Tik Tok", alludendo simpaticamente all'inclinazione del giocatore all'uso dei social.