La Procura di Parigi ha dato il via ad un'indagine contro il Psg e il suo presidente Nasser Al Khelaifi. Il motivo? L'aver pagato in nero un collaboratore del notissimo club francese, attualmente al primo posto in Ligue 1. A scatenare la vicenda sarebbe stata la presunta vittima, ossia Hicham Bouajila, storico ed ormai ex collaboratore di Al Khelaifi.



L'inchiesta, scattata il 16 gennaio, è partita proprio dopo la denuncia dello stesso Bouajila: quest'ultimo conoscerebbe l'imprenditore qatariota da oltre 20 anni, e la collaborazione, oltre al Psg, avrebbe coinvolto nel passato pure Al Jazeera Sports (adesso Bein Sports). L'uomo d'affari tunisino in particolare, avrebbe aiutato la piattaforma televisiva a penetrare nel mercato del Maghreb. Bouajila inoltre, lamenta di essere stato pagato a tratti, e solo in parte, da una società di tennis basata a Doha, ufficialmente non collegata al patron del Psg. La notizia, smentita dal club, arriva il giorno dopo l'indagine aperta sul Manchester City per presunte violazioni finanziarie.