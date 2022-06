Finiti i principali campionati europei, è tempo anche per molti allenatori di tornare in pista dopo un periodo di inattività, forzata o meno. Dopo la fine della sua esperienza a Napoli e il mancato accordo in estate con la Fiorentina, Gennaro Gattuso è adesso pronto a tornare in panchina. Questa volta però il suo futuro non sarà in Italia ma in Spagna: sembra infatti vicinissimo ormai l’accordo con un glorioso club de La Liga.



Gattuso sarebbe volato proprio in queste ore fino a Singapore, accompagnato dal suo agente Jorge Mendes, per incontrare il patron del Valencia, Peter Lim, e mettere nero su bianco l’accordo dopo aver limato gli ultimi piccoli dettagli. L'ex centrocampista campione del mondo, che soltanto la scorsa estate aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina di Rocco Commisso dopo soli 20 giorni dalla firma sul contratto, sarà così il terzo tecnico italiano a guidare il Valencia dopo due altri ex viola come Claudio Ranieri e Cesare Prandelli.