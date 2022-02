Le immagini degli steward​, hanno fatto il giro del mondo. Un placcaggio in vero stile rugby: quattro contro uno. Poi è arrivato un quinto, a inseguimento già terminato, che invece di mandare l’invasore fuori ha deciso di prendere parte al 'gioco' e punire ripetutamente con dei pugni alla schiena il malcapitato. Solo l’intervento dili ha convinti a lasciarlo andare.Le tv hanno deciso di non mostrare l'accaduto, ma tanti occhi dei tifosi allo stadio e centinaia di smartphone hanno ripreso e pubblicato la scena sui social, rendendola virale in tutto il mondo.L', che rappresenta circa trentamila steward e delegati alla gestione degli eventi sportivi in Italia, si è schierato dalla parte della vittima denunciando “ogni episodio di violenza, soprattutto gratuito e immotivato”, aprendo però una riflessione profonda sul ruolo dello steward. E quindi sui temi quali: le paghe inadeguate e le situazioni rischiose che spesso li rendono a loro volta vittime di episodi di violenza. Insomma, “una categoria di lavoratori che ancora oggi, dopo quasi 15 anni, è praticamente invisibile:, ha lamentato l’associazione.“È necessario professionalizzare la figura, allargando la possibilità di esercitare anche negli spettacoli e in qualunque evento preveda la presenza di pubblico, così da permettere agli operatori di mantenere la propria famiglia col proprio lavoro. Siamo certi che un contratto collettivo a tutela del lavoratore e una formazione uniforme con un test riconosciuto a livello nazionale potrebbero aumentare la qualità e professionalità”.Secondo la testimonianza di, 55 anni, steward di massimo grado (coordinatore) allo stadio Olimpico nelle gare della Roma 'esiste un monopolio della società Manpower che ci fa lavorare con un contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Un contratto che dovrebbe essere pagato a ore e dove c'è scritto che lavoriamo 6 ore a settimana,. Avremmo bisogno di un contratto che tenga conto dell'unicità del servizio: bisogna conoscere gli impianti, la psicologia della folla, saper parlare con le persone”.“Se ne lavano le mani - aggiunge Rocco - non vogliono responsabilità. Purtroppo non c'è abbastanza formazione.E le regole cambiano in continuazione”.