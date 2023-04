Fuori nella Roma di oggi, centrali nella Roma di domani. Il destino ha unito il momento di Chris Smalling e Gini Wijnaldum, infortunatisi contro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e costretti a uno stop di qualche settimana. Un piccolo contrattempo, che non cambia l'idea di Tiago Pinto e José Mourinho su di loro. E se per il difensore inglese l'accordo per il rinnovo di contratto è stato raggiunto e va soltanto formalizzato, presto si entrerà nel vivo anche della trattativa per il riscatto del centrocampista olandese dal Paris Saint-Germain...