Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha deciso di convocare Mauro Icardi per la sfida contro il Genoa di domani. Non solo convocare, visto che in conferenza stampa ha detto che sarà titolare, vista la carenza di centravanti, con Lautaro Martinez ai box a causa di un infortunio muscolare. Se la Curva Nord si schierata, il popolo del web prende con ironia le parole del tecnico nerazzurro.



A qualcuno ricordano la Supercazzola di Amici Miei, altri definiscono 'ridicolo' e 'ridimensionato' lo stesso Spalletti, altri "non ce stanno a capì più niente". Popolo nerazzurro spaccato, tra chi accoglie l'ex capitano e chi, invece, no.