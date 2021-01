"C’era una strana situazione con sette o otto partite da disputare:". Questa clamorosa rivelazione è stata fatta dain un'intervista al The Guardian, terzino inglese che nella stagione 1997/1998 ha giocato in Italia con la maglia del. La presunta combine riguarderebbe proprio una partita della formazione granata che, in quell'anno, era protagonista in serie B."Ero disgustato, davvero. La partita era contro una squadra che era a metà classifica, che non aveva nulla per cui giocare, mentree avevamo un ottimo record casalingo. Un pareggio? Semplicemente non lo capivo. I giocatori ridevano tutti di me, perché ero io quello sciocco. Non è stata una bella esperienza” ha proseguito Dorigo.Sulla partita in questione l'ex terzino sinistro del Torino ha poi aggiunto: "​Prima della partita alcuni miei compagni hanno iniziato a fermarsi, qualcuno aveva il raffreddore, la madre di qualcun altro è morta e in seguito è stata resuscitata ed era di nuovo viva. Siamo arrivati al punto in cui mi hanno chiesto di giocare come terzino destro, perché non avevamo a disposizione un destro.I tifosi iniziarono a fischiare, come se avessero capito. A metà tempo ho detto all'allenatore (che era, ndr): ‘Senti, mi dispiace davvero, sto lottando per giocare questa partita ma il tendine del ginocchioni fa male’, e mi hanno sostituito. Cerco di dimenticare quel genere di cose perché non era giusto”.