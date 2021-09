Il Borussia Dortmund continua a vagliare i nomi per far fronte al probabile addio di Erling Haaland, il fenomeno norvegese sul taccuino di tutti i top club europei.



Secondo il canale televisivo Sport1 nel casting della dirigenza giallonera entrano altri due nomi, che rispondono alle linea guida del club, ossia età compresa tra 19 e 24 anni e con costo massimo del cartellino di 40 milioni di euro: Niçois Amine Gouiri e Kasper Dolberg, entrambi attualmente in forza al Nizza.