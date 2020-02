Intervenuto ai microfoni di El Larguero, il difensore del Borussia Dortmund, ma in prestito dal Real Madrid, Achraf Hakimi ha parlato del suo futuro: "Il mio prestito qui termina a giugno, poi vediamo cosa succederà. Ora devo pensare a giocare, mi sto divertendo e devo dare il massimo fino alla fine”. Il classe ’98 è al secondo anno in Germania ed è stato tra i protagonisti della vittoria dei gialloneri contro il PSG in Champions.