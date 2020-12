La Lazio è pronta ad affrontare il Borussia Dortmund. I biancocelesti sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, quasi un miraggio fino allo scorso 1 ottobre, giorno dei sorteggi. Intanto, rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi, nella formazione ufficiale c'è un solo cambio. Si tratta del portiere. Reina ha infatti superato Strakosha in extremis e starà a lui difendere i pali della porta della Lazio contro i gialloneri. Questi ultimi invece dovranno fare a meno di Haaland, neanche in panchina.



La formazioni ufficiali:



Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszcek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, T. Hazard.



A disp.: Unbehaun, Hitz, Zagadou, Sancho, Dahoud, Schulz, Moukoko, Brandt, Witsel, Passlack. All.: Favre



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Radu, Escalante, Parolo, Djavan Anderson, Lazzari, Cataldi, Akpa Akpro, Luiz Felipe, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.