Tutti contro tutti e, in estate, qualcuno se ne andrà. La Fiorentina si appresta a vivere una nuova rivoluzione, quantomeno parziale. Dalla panchina ai pezzi pregiati, la maggior parte dei protagonisti è in discussione in riva all'Arno. Perché che ne dica Cristiano Biraghi - «Siamo a marzo e noi giocatori non pensiamo ancora al mercato» - la Viola è già un cantiere aperto.



ALLENATORE - Stefano Pioli e la società sono improvvisamente ai ferri corti. L'addio a fine stagione del tecnico parmense sembra ormai scontato, Coppa Italia permettendo. La partenza dell'attuale allenatore aprirebbe nuovi scenari, anche legati alla permanenza di alcuni giocatori - come Edimilson e Mirallas - che rientrano nel piano tattico del presente. Tra i nomi papabili per il futuro, in primis troviamo Eusebio Di Francesco - già cercato per il dopo-Sousa - e Marco Giampaolo, sebbene per l'identikit giusto serva ancora del tempo. La programmazione, in ogni caso, è già iniziata con i colpi a gennaio con vista sull'estate.



OBIETTIVI - Rimpiazzare i pezzi pregiati e continuare con l'autofinanziamento. «Noi non possiamo comprare i campioni, dobbiamo costruirceli in casa», aveva spiegato Pioli. E anche con la sua partenza, la musica non cambierebbe: Veretout lascerebbe il posto al 'futuro Veretout', e così via. Al netto degli arrivi già ufficializzati di Rasmussen, Traorè (accertamenti permettendo?) e Zurkowski, la Fiorentina rinforzerà la difesa e confermerà Muriel, riscattandolo dal Siviglia. Inoltre, il centrocampo richiederà un restyling nel quale solo Benassi sembra conoscere la permanenza. A Firenze è tutto in evoluzione e per stabilire gli obiettivi, bisognerà prima guardare la casella delle partenze. POSSIBILI CESSIONI - Proprio le plusvalenze di lusso saranno il filo conduttore della prossima sessione di mercato gigliata. Chiesa piace a tutti e ha già stregato: la valutazione supera gli ottanta milioni di euro, l'asta sarà internazionale. Chi sembra sicuro di partire è Milenkovic: nonostante la recente flessione nelle prestazioni, Manchester United e Atletico Madrid sono pronti a calare l'asso. Senza dimenticare il già citato Veretout - occhio alle italiane e alle francesi - e Biraghi - assistito dallo stesso agente del transalpino - che interessa alle milanesi. Capitan Pezzella dovrebbe rimanere, e anche tra le riserve ci sarà un corposo rinnovamento.



CONTRATTI DELICATI - La Fiorentina non ha ancora toccato i contratti dei big, soprattutto quello di Chiesa. Se quello di Pioli è in scadenza a giugno e l'opzione per il rinnovo annuale non sarà attivata, da Biraghi a Simeone aspettano tutti di sedersi a un tavolo per la trattativa. La staticità della società, però, lascia presagire a qualche cessione di lusso. Alla guida della parte sportiva, Freitas potrebbe lasciare il posto a una nuova figura (Faggiano?), mentre Corvino resterà nelle vesti di direttore generale. Tra gli accordi 'in scadenza', anche i riscatti di Edimilson, Mirallas e il prestito di Gerson.