Finché c'è vita, c'è speranza. Il Frosinone sogna ancora una salvezza miracolosa, complicatissima dopo la sconfitta di Empoli. Il presidente Stirpe studia già l'eventuale programmazione per la prossima stagione con un'eventuale retrocessione in Serie B, dove il Frosinone vorrebbe rimanere protagonista; ma anche in caso di permanenza in Serie A, perché il club mantiene una scia di speranza.



ALLENATORE - In questi mesi, Baroni ha instaurato un grande rapporto con l'ambiente, la dirigenza e la proprietà. Rimarrebbe volentieri anche per studiare insieme una Serie B da protagonisti a Frosinone, ovviamente farebbe lo stesso anche con la permanenza in Serie A. Ad oggi, il presidente Stirpe non ha pensato ad eventuali alternative, un nome che è sempre piaciuto però è quello di Ivan Juric.



OBIETTIVI - Sarà determinante capire se si raggiungerà la salvezza o meno: piacciono diversi profili poco utilizzati fin qui in altri club, tra questi c'è Reca dell'Atalanta o anche Aleesami del Palermo. Rimarrà l'idea di puntare su alcuni giovani in prestito, Pinamonti difficilmente rimarrebbe in Serie B mentre piace molto Pezzella, giovane centrocampista della Roma. Favilli è un desiderio complicato da realizzare. POSSIBILI CESSIONI - Anche in questo caso le cessioni dipenderanno dalla categoria: Sportiello, Cassata e Goldaniga guadagnano tanto e hanno richieste in Serie A, così come Beghetto e Viviani. La società proverà a trattenere sia Ciano che Ciofani, mentre Ariaudo e Chibsah potrebbero salutare nella prossima estate.



RINNOVI DELICATI - Sammarco è ai saluti così come Molinaro, da discutere la posizione proprio di Daniel Ciofani, bandiera del Frosinone che andrà in scadenza a giugno e vuole valutare con calma se firmare o meno. Gori potrebbe dire addio visto l'accordo che scadrà in estate; in bilico le posizioni di Brighenti e Paganini.