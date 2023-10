Uomo mercato in chiave? Sì, il grande exnon nega la possibilità e nel corso dell'intervista concessa a TuttoJuve ha ribadito che il club bianconero è rimasto nel suo cuore."È stata un’esperienza incredibile, è un campionato molto competitivo che cresce ogni anno. Farò sicuramente tesoro dei bei momenti vissuti e giocati negli Stati Uniti, soprattutto l'amore che i fans mi hanno riservato"."Nella mia carriera sono sempre stato spinto dalle sfide, quindi ovunque sarò sicuramente motivato ad esserci. Questo è ciò che mi motiva per dare il meglio. Sto seguendo lo sviluppo del campionato arabo, è sicuramente un luogo che mi impressiona per tutti i progetti e gli sviluppi che stanno già mettendo in pratica e che continueranno a crescere nei prossimi anni. Senza dubbio è qualcosa di assurdo di cui mi piacerebbe far parte un giorno"."Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus. E' il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero di più adesso è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre"."Naturalmente sì, e c'è un perché: oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile! Indossare quei colori significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. Perché la Juventus è una famiglia, una squadra di guerrieri, una squadra nata per essere campione sempre ogni anno"."Seguo sempre ogni loro partita, non ne perdo una. Mister Allegri è uno degli allenatori più speciali con cui ho lavorato, nutro per lui tanto affetto, gratitudine e rispetto. Lui, come sempre, dà il massimo ogni giorno per la Juventus, perché è un allenatore che dà tanto a prescindere dalle circostanze"."Porto ogni tifoso nel mio cuore. I momenti a Torino sono stati indimenticabili, ma chissà cosa può riservare il futuro. Magari saremo lì insieme a scrivere altri capitoli vittoriosi di questa storia. Sarebbe sicuramente un sogno tornare in famiglia. Fino alla Fine!".