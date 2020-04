Dopo due giorni di stallo, al termine della seconda riunione in videoconferenza,: "Ambiguità costruttiva", qualcosa che può far dire a tutti gli Stati dell’ UE e ai due fronti Europa Sud - Europa Nord: "E’andata come volevamo noi".Ha ragione il Commissario Europeo all’economia Gentiloni: "Mai l’Europa aveva varato una manovra simile per quantità e impegno economico finanziario". Hanno ragione gli Olandesi: "Non ci sono gli Eurobond", ovvero la mutualizzazione di una nuova emissione di bond, secondo la quale tutti i Paesi si sarebbero dovuti accollare garanzie con relativi tassi.Il fronte Europa Sud incassa la possibilità di far ricorso al MES (Fondo Salva Stati) in versione senza particolari restrizioni (le cosiddette 'condizionalità', come era avvenuto per la Grecia) e pesanti costi, ma questi contributi possono essere utilizzati solo per impegni 'medici', strettamente legati a scopi sanitari.. Gli Eurobond (ovvero emissione di prestito pubblico con denaro fresco, garantita dall’Europa) restano comunque sul tavolo con un alleato importante come la Francia, e saranno ridiscussi a breve.. Gli Olandesi e i Tedeschi possono ben dirsi contenti perché non sono stati ancora approvati né eurobonds, né coronabonds (la stessa cosa, ma previsti una tantum), però - ci domandiamo: cos’è se non mutualizzazione del debito l’acquisto massiccio, partecipato da tutti, di bond nazionali da parte della BCE? La BCE compra titoli e in misura molto maggiore di quanto previsto, indirettamente anche per conto dei Tedeschi e degli Olandesi e così facendo. Un risultato che sia Conte, sia Gualtieri non hanno saputo vendersi come avrebbero potuto e che senza un’azione congiunta del governo italiano (ma anche spagnolo, portoghese, greco e francese) Europa Unita non sarebbe stato possibile. E mentre le varie polemiche di bandiera sul MES rimangono marginali (non si tratta del MES ortodosso e probabilmente l’Italia non vi ricorrerà)