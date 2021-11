L'arbitro di Serie A, presente alla serata di premiazione del Trofeo Maestrelli a Montecatini, ha parlato ai media presenti:"Stiamo facendo un buon lavoro, sia con Rocchi sia prima con Rizzoli. Ci sono molti giovani, serve accumulare prestazioni e minuti in campo. Il gruppo arbitri è compatto. VAR? Siamo felicissimi di avere il supporto tecnologico, non c'è ostracismo da parte nostra. Il protocollo è internazionale e limita gli interventi agli errori chiari ed evidenti. Non si può, quindi, andare a vedere ogni cosa, altrimenti si altererebbe quello che è il gioco del calcio".