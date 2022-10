Sulle pagine dell’edizione odierna del Secolo XIX è apparsa una lunga intervista all’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, attualmente in forza allo Spezia di Gotti. Il polacco ha fatto il punto della situazione dopo appena due mesi dal suo trasferimento in Liguria. Queste un estratto delle sue parole:



"Volevo tornare subito a giocare, quando ho saputo della possibilità di approdare allo Spezia non ci ho pensato due volte. Il mondiale con la Polonia? Di sicuro per essere presi in considerazione fondamentale avere visibilità, spero di essere confermato in lista anche se non mi illudo di poter giocare. Da bimbo ammiravo Boruc, ma anche portieri italiani, come Donnarumma. È più giovane di me, ma lo seguo da quando aveva 16 anni, ora è un top mondiale. Da avversario è davvero impressionante".



Ha poi concluso accennando anche ai suoi trascorsi in viola: “Adesso mi trovo molto bene, la città mi piace, abito nei dintorni con la famiglia, c'è il mare vicino e si vive davvero bene, a dir la verità mi sono trovato bene anche a Firenze ma mia moglie sta meglio quando vede il mare. A 25 anni non credo di essere un fenomeno o bravissimo in un particolare comportamento nel ruolo, so fare tante cose ma nessuna alla perfezione. Per questo motivo cerco di migliorarmi in tutti gli aspetti, giocando con i piedi, nelle uscite, negli uno contro uno, in tutti questi aspetti vedo margini di miglioramento”.