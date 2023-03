. Ci sono quelle fittizie o presunte tali, utili per far tornare conti che altrimenti non quadrerebbero. Furbizie finanziarie divenute in alcuni casi di recente e scottante attualità. E poi ci sono quelle reali, frutto di una compravendita autentica che rispecchia in maniera più o meno corretta i valori di mercato del giocatore in oggetto.Alla seconda di queste categorie appartiene certamente il passaggio diCeduto inizialmente in prestito ai rossoblù nel corso dell'ultima estate, il giovane difensore rumeno è statoSoddisfatto dal rendimento di un giocatore in crescita costante giornata dopo giornata, a gennaio il Grifone non ci ha pensato su più di tanto per mettere sul piatto bianconero ipattuiti a suo tempo per il suo cartellino.Dragusin infatti erae che da lì era poi partito per affrontare alcune esperienze formative in giro per l'Italia. Un campionato in C con l'Under 23 juventina, coronata con la conquista della Coppa Italia di categoria, qualche comparsata in prima squadra e un altro anno dividendosi tra Sampdoria e Salernitana senza però mai trovare il campo con continuità. Quindi il ritorno a Genova, questa volta sul fronte rossoblù. Uno sbarco avvenuto non senza difficoltà e diffidenza. Circostanze alimentate anche da alcune dichiarazioni non esattamente diplomatiche del suo procuratore che aveva fatto il possibile per inimicarsi il nuovo pubblico del suo assistito.A far sparire mugugni e ritrosie ci ha però pensato il campo. Al Grifone, formando con Mattia Bani una coppia dall'intesa pressoché perfetta. Nell'ultimo mese poi il 22enne di Bucarest ha provato anche l'ebbrezza di sensazioni che aveva dimenticato da tempo, scoprendosi goleador aggiunto della squadra di Gilardino. Tre nelle ultime quattro partite le reti messe a segno dal gigante dell'est. Un bottino che convince sempre di più la dirigenza rossoblù ad aver fatto la scelta giusta.dunque, che con un investimento comunque importante si è aggiudicato un ragazzo di prospettiva ma già decisivo nella sua scalata verso la A.contenta di aver monetizzato un prodotto del proprio vivaio e certa che questa volta l'operazione non porterà conseguenze giudiziarie.