Volkan Demirel, allenatore dell'Hatayspor, ha parlato a Sports Arena della situazione di Christian Atsu: "Per favore, non scrivete che è sopravvissuto senza esserne sicuri. Le persone hanno famiglie, speranze, dolori.... E il dolore sta aumentando. Non ci sono notizie su Atsu e sul direttore sportivo Taner Savut. Appena sarà in ospedale condividerà la notizia, ma abbiamo attraversato situazioni difficili. Le persone lavorano giorno e notte, spero che entrambi vengano salvati. L'intera squadra si è rifugiata con le loro famiglie. Condividerò tutto appena arriveranno informazioni".



'ANCORA SOTTO LE MACERIE' - Il vicepresidente dell'Hatyaspor Mustafa Ozat ha precisato: "Avevo ricevuto informazioni che Atsu era stato rimosso dalle macerie (il dottore del club aveva dichiarato che era stato portato al Dortyol Hospital, ndr). Tuttavia, le informazioni ricevute sono che sia lui che il direttore sportivo sono sotto le macerie".