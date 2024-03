Dramma Boetius, deve di nuovo lottare col tumore: 'Ci rivedremo in uno stadio pieno'

Jean-Pauldeve fermarsi nuovamente. Il 29enne attualmente svincolato, ma con un passato nell'Hertha Berlino, nel Genk e nel Basilea, ha annunciato che, dopo quello che aveva curato tra il 2022 e il 2023:"Ciao a tutti. Dopo un periodo difficile e un duro lavoro, ho un aggiornamento da condividere. Anche se ho sconfitto il cancro una volta, si è diffuso ai miei linfonodi retroperitoneali. Ciò significa che mi sottoporrò alla chemioterapia, seguita dalla riabilitazione. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per tutto l’amore e il sostegno che ho ricevuto. Il vostro incoraggiamento è stato un faro di speranza. Aspetto con ansia il giorno in cui potrò giocare di nuovo in uno stadio pieno. Ci vedremo lì".