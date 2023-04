Julia Ituma è morta. La pallavolista di 18 anni è stata trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con il suo club, l'Igor Gorgonzola Novara. La squadra era in trasferta per giocare la semifinale di Champions League di pallavolo (l'Eczacibasi ha vinto 3-0). Ancora sconosciute le cause della morte: secondo le autorità turche Ituma è precipitata dalla finestra della sua stanza d'albergo intorno alle 4 di notte, mentre tutte le sue compagne di squadra dormivano. Compresa la spagnola Varela Gomez, che condivideva la stanza con lei.



ENFANT PRODIGE - ​Ituma era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia ed er uno dei prospetti più interessanti del volley nazionale. Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 192 cm, fisico potente, era considerata uno degli opposti del futuro. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile.