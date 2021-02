Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene.



Forza Andrea!#HVFC pic.twitter.com/Jqzh0slPTo — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 8, 2021

. Il terzino destro della Primavera, classe 2002, si trova in gravissime condizioni dopo un incidente nella notte tra sabato e domenica: si trova in- Come ricostruito dalla Polfer, si tratterebbe di una bravata accaduta alle tre di notte di ieri mattina a Porto San Pancrazio, dove il giovane e alcuni amici, riferisce Sportmediaset, avevano affittato una casa per il fine settimana: Gresele avrebbe tentato di scavalcare la recinzione della ferrovia per salire su un vagone del treno, da lì la scossa e la caduta che ha portato anche alla frattura di una vertebra e all'ustione di una mano.