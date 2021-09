, appena pochi giorni fa, aveva dato il suo addio come capo della, fatto che aveva colto tutti di sorpresa. Oggi, il leghista risulta, secondo quanto affermato da fonti investigative: diversi giornali hanno da subito provveduto a riportare il fatto., che ha portato il suo nome nel registro degli indagati della procura di Verona, per una vicenda che ha a che fare con gli stupefacenti. A quanto pare i carabinieri, durante una perquisizione, avrebbero. In auto i militari avrebbero trovato un flacone di droga, sostanza che i ragazzi dichiararono, gli fosse stata. La successiva perquisizione avrebbe confermato questa ipotesi.; i risultati delle analisi sui campioni raccolti dalle forze dell’ordine potranno distinguere fra la commissione di un reato o meno. Nel caso, per ipotesi, che si tratti infatti di Gbl, comunemente definita “droga dello stupro”, la sola detenzione di questo liquido rappresenterebbe un reato. Stessa cosa nel caso in cui si tratti di Ghb, meglio conosciuta come ecstasy liquida. Diversa la situazione se, invece, si trattasse di altra sostanza, alcune delle quali legali in Italia, cosa che giustificherebbe. Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega, a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso”.. In un momento, come dichiara, molto doloroso della sua vita, di fragilità esistenziali irrisolte, e a cui dovrà dedicare molto tempo in futuro contando sul sostegno e sull’affetto delle persone a lui più vicine.in cui, la potente macchina social messa a punto da Morisi per diffondere posizioni politiche leghiste, il partito di Matteo Salvini ha incrementato enormemente il proprio peso. Nel corso degli anni Morisi era riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno della Lega, grazie anche alla crescente influenza dei social-network all'interno del dibattito politico pubblico.