L’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è sempre più vicino. La conferma è arrivata pure dallo stesso club saudita per bocca del direttore sportivo Marcelo Salazar: “Il futuro sarà svelato al momento opportuno. Attendiamo, non sono autorizzato a parlare di una trattativa così grossa”. Il portoghese dovrebbe firmare un contratto fino al 2030 da 1 miliardo di euro totale.



ATTESA - “È uno dei migliori della storia del calcio, un esempio come atleta - ha aggiunto Salazar ai colleghi del portale Flashscore -. Ha sempre tanta voglia di vincere. Io da portoghese l’ho sempre sostenuto”. CR7 dovrebbe continuare a giocare fino al 2025, per poi divenire ambasciatore della candidatura dell’Arabia Saudita ai Mondiali del 2030.