Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia è intervenuto a Radio Kiss Kiss, facendo il punto sul mercato: "Glik? E' un giocatore che seguo da tempo, semmai dovessimo avere la fortuna di portare a casa sarebbe uno di quelli che innalza l'aspetto tecnico e caratteriale di una squadra. Llorente? Rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, ha fatto benissimo ad altissimi livelli. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, ma da qui a dire 'Llorente al Benevento, Younes al Benevento' ce ne passa...".



Foggia ha poi commentato i rumors sulla suggestione Hamsik: "Ha dei costi importanti perché li ha guadagnati con quanto fatto nella sua carriera. Tra poco giocano, inizia il campionato. Queste sono situazioni che fanno piacere ma non fanno del tutto bene alla nostra realtà".