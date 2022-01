​Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, è stato intervista da Kicker in Germania sul futuro di Erling Haaland.



"I commenti di Haaland ci hanno sorpreso un po'. Al momento non c'è una scadenza e non ci sono ancora stati colloqui. Ma è chiaro, comprensibile e solo professionale che vogliamo e dobbiamo iniziare le conversazioni ad un certo punto "