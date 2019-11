La fila per arrivare a Jadon Sancho si fa sempre più fitta. L’attaccante del Borussia Dortmund è in rotta di collisione con la società e la sua cessione è sempre più probabile. In Liga c’è il forte interesse di Real Madrid e Barcellona, mentre in Premier League, secondo il Telegraph, il Chelsea è il club più quotato dopo il Manchester United, anche perché i Red Devils non sono in grado di assicurare la Champions League al talento inglese.