Il Manchester United sta cercando un sostituto per il Harry Maguire, viste le brutte prestazioni, e avrebbe messo gli occhi su Jules Kounde del Siviglia. I Red Devils però non sono gli unici a seguire il difensore francese e devono battere la concorrenza del Chelsea. Infatti, i Blues stanno già seguendo Kounde individuato come sostituto per il partente Rudiger, in scadenza di contratto. Il giornale inglese aggiunge anche il Man United sarebbe pronto a pagare l'intera clausola al Siviglia pur di arrivare al calciatore.