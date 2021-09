Interessanti spunti ha regalato l'intervista rilasciata a Olè da Richarlison, attaccante dell'Everton e della nazionale brasiliana.



Come dichiarato al quotidiano spagnolo la sua permanenza in Inghlterra è tutt'altro che scontata: "Ho un grande affetto per la gente dell'Everton e per il club, che mi ha accolto così bene dal primo giorno in cui sono arrivato. Non so cosa mi riservi il futuro. Se un giorno andrò via deve essere un bene per me, ma anche per il club. Ma se rimango, continuerò a dare la vita per questa maglia e per i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto e sono stati con me in ogni momento".



Sul giocatore è forte l'interesse del Barcellona, alla ricerca di una nuova punta in grado di garantire gol e presenza in area, ma anche dell'onnipresente PSG in cui gioca l'amico e compagno di nazionale Neymar.