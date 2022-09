L'Inter disoffre e trova i 3 punti con estrema fatica, ma ancora non convince. I nerazzurri, dopo le due sconfitte nel derby e incon il Bayern, agguantano la vittoria allo scadere contro il, grazie alla zampata die ai miracoli di. Se il portiere e il 77 sono stati i migliori in campo in una partita a lungo disordinata, a non brillare - più di altri - è statoL'esterno olandese, che aveva fatto le fortune dell'Inter arando la fascia destra nella scorsa stagione, in questo avvio di campionato non è ancora arrivato al top, come il resto della squadra.Un dato della partita con ilfa riflettere:Numeri legati a una serie di fattori, in primis il poco coinvolgimento degli attaccanti nella manovra. Innegabile anche che al momento la squadra di Inzaghi stia soffrendo la mancanza dello strapotere fisico sulla fascia, a cui l'olandese aveva abituato nella scorsa stagione.in queste prime uscite è apparso frenatoUn gol da tre punti alla prima giornata contro il, un assist (inutile ai fini del risultato) contro lail bilancio da bonus nelle sette uscite stagionali. Un andamento in linea con l'avvio dello scorso campionato, quando nelle prime 7 partite l'esterno aveva messo a referto un solo assist.Sintomo di una fiducia acquisita a suon di ottime prestazioni (e ai 5 gol e 7 assist in 45 presenze). Ma soprattutto, grazie alle soluzioni regalate a gara in corso.