La sosta per i Mondiali in Qatar sarà un vantaggio per l'Inter, parola di Denzel Dumfries. Il terzino ha parlato ancora dal ritiro dell'Olanda a Het Parool: "Con l'Inter abbiamo avuto una prima metà di stagione molto incostante. Ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League, ma abbiamo perso troppi punti in Serie A. Il fatto che ora ci siano i Mondiali sembra un vantaggio, perché penso ci saranno davvero due competizioni diverse. Sarà diverso. L'Inter deve fare una seconda parte di stagione migliore e io stesso non sono sempre stato soddisfatto del mio stato di forma. Siamo stati incostanti, me compreso. Ora in un ambiente diverso fai tabula rasa, è così che funziona a volte".