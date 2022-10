L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato a De Cor Potcast: "Il mio primo allenamento a Milano è stato un dramma. Andai ad Appiano dall’hotel in cui alloggiavo. Mi conoscete, sono un vero professionista: quando sono arrivato, ho aperto la borsa e visto che c’erano due scarpe sinistre. Ho pensato "oh mio Dio"".



SUI COMPAGNI - "Edin Dzeko, a prescindere dall'età, è di un altro livello: non è normale come riesce a mettere certi palloni. Arturo Vidal è forte nei contrasti, nel suo modo di 'essere Vidal'. È stato assurdo vedere giocare Alexis Sanchez, il migliore in allenamento".