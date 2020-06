La prima scelta per la fascia.dove, per diverse ragioni Davide Calabria e Andrea Conti, non sono riusciti a convincere. Fisico, quantità e qualità, il terzino olandese classe 1996 è considerato il profilo giusto per risolvere un problema che negli ultimi anni è quasi diventato cronico.l'ex giocatore dell'Heerenveen nell'ultima stagionein 25 partite di Eredivisie.Il contratto è in scadenza nel 2023, ma il suo futuro sarà lontano dal Philips Stadion. Senza gli introiti derivanti dalla Champions League (ha chiuso quarto, a sette punti da Ajax e AZ, un campionato che non ricomincerà), il Psv sarà costretto a cedere i suoi big.. La trattativa prosegue da settimane e potrebbe subire un'impennata entro la fine del mese.Il Milan al momento va dritto per la sua strada e non è per nulla preoccupato dallo stop definitivo dell'Eredivisie, che rischia di influire sulla condizione di molti giocatori.praticamente sei mesi dopo, uno scenario che non è visto come un ostacolo per chiudere l'affare.