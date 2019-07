Durmisi-Besiktas, attenzione: i turchi hanno già il piano B. Se i negoziati con la Lazio dovessero andare troppo per le lunghe, le aquile bianconere hanno puntato il possibile sostituto: ha puntato Miguel Trauco del Flamengo, esterno peruviano.



MERCATO LAZIO - Classe '92, Trauco è nazionale, piace anche al Rennes e al Maiorca, come riporta Takvim.com, ma potrebbe sbarcare in Turchia se per Durmisi la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi. La Lazio lavora sul fronte cessioni, Durmisi è in lista trasferimento, ma ora è scattato l'allarme Trauco: bisogna fare in fretta.