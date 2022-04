"Fino alla fine" ha scrittosu Instagram dopo la sconfitta contro l'Inter. Ancora qualche mese, poi tra lui e la Juventus sarà finita davvero. Il contratto scade a giugno e non ci sono margini per il rinnovo, l'argentino sarà uno dei protagonisti dell'estate ma intanto vuole dare tutto per una squadra che l'ha trasformato da talento a top player., che intanto se lo coccolano e sperano in un dietrofront.- Pavel Nedved guarda già oltre: "Scelta su Dybala condivisa, non c'entra con il tipo di giocatore che è e sarà importante per la sua prossima squadra" ha detto ieri a Dazn prima del big match. Ma i tifosi non ci stanno, vogliono vedere ancora Paulo in bianconero. E piangono. Sì, perché ieri è scesa anche qualche lacrima e non solo per il risultato;. E pazienza se c'è stato quell'abbraccio con Calhanoglu al momento della sostituzione del turco tra gli applausi dei tifosi nerazzurri.- Qualcuno l'ha visto come un segnale di mercato, perché Beppe Marotta fiuta davvero l'affare: "Non mi posso permettere di entrare nelle dinamiche che non hanno portato al rinnovo - ha detto nel pre partita - Prendo atto della notizia da sportivo".. Sullo sfondo anche Premier League e Barcellona che studiano la situazione da qui a giugno. "Fino alla fine", proprio come il post di Dybala dopo il ko della Juve.