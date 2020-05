L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha messo all'asta la maglia indossata nel 2-0 contro l'Inter dello scorso 8 marzo, nell'ultima partita prima dello stop per il coronavirus, per aiutare l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ad annunciarlo, su Instagram, è lo stesso numero 10 juventino, positivo al coronaviurs, che ha deciso di partecipare al #TheBiggestGame, la raccolta benefica organizzata da Shirtum, piattaforma online che permette di fare la propria offerta e donare il ricavato per la lotta contro il Coronavirus.



Dybala scrive: "In questo momento difficile volevo donare la mia maglia usata nell'ultima gara giocata contro l'Inter, una partita ovviamente molto importante per me, per il gol segnato e per come è arrivato. Spero sia molto utile perché, tutto quello che si raggiungerà grazie a questa maglia, ho deciso di donarlo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Mi auguro possa essere d'aiuto per tutte le persone che hanno bisogno e mando a tutti un forte abbraccio".



Immediato, sempre su Instagram, è arrivato il ringraziamento da parte del simbolo dell’Atalanta, il Papu Gomez: “Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità".