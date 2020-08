Brutte notizie per Paulo Dybala. La famiglia della sua fidanzata, Oriana Sabatini, è infatti risultata positiva ai tamponi per il coronavirus. Nel dettaglio sia la madre Catherine Fulop, sia il padre Osvaldo e la sorella Tiziana hanno tutti contratto il Covid-19 che, già nel corso del lockdown sia l'attaccante argentino della Juventus che la sua fidanzata avevano avuto e che aveva costretto i due in quarantena per un periodo di oltre un mese.