Ieri il tecnicoha concesso una domenica di riposo alla squadra in virtù del rinvio del big match Juventus-Inter inizialmente programmato per ieri sera. Il numero dieci bianconeroha sfruttato l’occasione per fare visita al suo amico Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese ha documentato il tutto su Instagram:: “Fuoco e aneddoti, un fine settimana diverso. Alla prossima fratello!!”.