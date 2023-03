non ha segnato nel corso della sfida da grande ex contro la, ma l'esultanza scatenata al triplice fischio di Maresca che ha sancito la vittoria dei giallorossi grazie al gol di Mancini ha portato l'argentino adLe immagini hanno inevitabilmente fatto il giro del webe l'hanno fatto presente sui suoi canali social anche con commenti molto accanti al limite dell'insultante. Proprio Dybala, tuttavia, attraverso il suo gruppo privato su Telegram, ha pubblicato un messaggio che ha provato a spiegare la situazione."So che è difficile per voi.. lo è anche per me.. ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quale devo portare rispetto pure!! Vincere non è mai facile e per noi era importante..! Il rispetto sempre ci sarà.. non lasciatevi ingannare dei social. Non ho esultato un gol… e non sono andato in faccia a nessuno! Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria..! Mi dispiace che la Vedete così.. vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene".