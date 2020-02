È stato uno dei giocatori più positivi nella sconfitta della Juventus contro il Lione in Champions League. Paulo Dybala ha tentato di tenere in piedi la baracca, procurandosi all’89’ una strattonata in area di rigore, non giudicata sufficiente dall’arbitro per assegnate il penalty. La Joya ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi in vista della partita di ritorno allo Stadium tramite un post su Instagram: “Rialzarsi insieme. Lottare fino alla fine per ribaltare il risultato”.