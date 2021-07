La Juve vuole. E Dybala vuole la Juve. Semplice? Sì, a parole. Perché poi bisogna mettere tutto nero su bianco e diventa un po' più complicato. L'agente del giocatore, Jorge Antun, è arrivato in Italia e dopo aver rispettato i 10 giorni di quarantena si incontrerà con la società per discutere del rinnovo del suo assistito. L'attuale contratto è in scadenza nel 2022, la Juve non vuole correre il rischio di perderlo a zero tra un anno e quindi le strade sono due: o rinnova, o va via quest'estate.